BAB A8 / AS Friedberg / FR München - Am gestrigen Mittwoch (20.12.2023) kam es zu einem schweren Auffahrunfall mit drei beteiligten Lkws auf der A8.

Augsburg (ots) - Ein 32-jähriger Lkw-Fahrer wurde dabei tödlich verletzt.



Gegen 19.15 Uhr bildete sich aufgrund eines vorangegangenen Unfalls ein Stau bis zum Parkplatz Kirchholz. Ein 36-jähriger und ein 61-jähriger Lkw-Fahrer bremsten am Stauende auf dem rechten Fahrstreifen hintereinander bis zum Stillstand ab. Der 32-jährige Lkw-Fahrer war ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung München unterwegs. Hierbei fuhr er auf das Stauende auf und kollidierte dabei mit dem Lkw des 61-Jährigen. Dessen Lkw wurde durch den Zusammenstoß auf den Lkw des 36-Jährigen geschoben.



Der 32-Jährige wurde bei dem Unfall tödlich verletzt. Der 61-Jährige wurde in seinem Lkw eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Augsburg aus der Fahrerkabine befreit werden. Er erlitt, ersten Erkenntnissen zufolge, schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.



Die Autobahn war an der Anschlussstelle Friedberg für die Dauer der Unfallaufnahme und Rettungs- sowie Bergungsarbeiten bis etwa 05.45 Uhr komplett gesperrt. Der Verkehr wurde ab der Anschlussstelle Friedberg umgeleitet. Bei dem Unfall entstand ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtsachschaden von rund 160.000 Euro.