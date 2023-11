------------------------------ In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ------------------------

Augsburg (ots) - Oberhausen - Am Mittwoch (29.11.2023) gegen 13.20 Uhr, meldete eine Zeugin der Polizei einen Mann, der in der Flurstraße versuchte, mehrere Fahrzeuge am rechten und linken Fahrbahnrand zu öffnen, indem sie an den Türgriffen zog und prüfte, ob die Fahrzeuge verschlossen waren.



Der Mann stieg offenbar in ein unversperrtes Fahrzeug ein und verließ dieses kurz darauf wieder. Die Zeugin gab der Polizei eine detaillierte Personenbeschreibung und ein 42-jähriger Mann konnte wenig später durch eine Streife angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten diverse Gegenstände auf.



Der 42-Jährige wurde zur weiteren Bearbeitung auf die Dienststelle gebracht und nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.



Gegen 17.30 Uhr, beobachtete ein Zeuge den 42-jährigen Mann erneut dabei, wie er in der Donauwörther Straße versuchte Auto zu öffnen. Bei einem Pkw gelang dies und der 42-Jährige entnahm mehrere Werkzeugkoffer und weitere Gegenstände und versteckte diese im Nahbereich.



Bei der Fahndung im Nahbereich, trafen die Streifen den 42-Jährigen an, auf den die Personenbeschreibung passte. Dieser hatte erneut diverse Gegenstände dabei, bei denen es sich nach ersten Erkenntnissen um Diebesgut handelte. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest.



Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 42-Jährige am heutigen Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.



Die Polizeiinspektion Augsburg 5 in Oberhausen bittet nun mögliche Geschädigte, die ihr Fahrzeug im Bereich der Donauwörther Straße - Flurstraße und den Seitenstraßen abgestellt hatten und Gegenstände aus diesem vermissen, sich unter der Tel. 0821/323-2510 zu melden.