Innenstadt - Am Freitag (15.12.2023) gegen 08.15 Uhr fuhr eine 59-Jährige in der Brückenstraße gegen ein geparktes Auto.

Augsburg (ots) - Sie stellte zunächst keinen Schaden fest und setzte nach der Überprüfung ihre Fahrt fort.



Die 59-Jährige fuhr mit ihrem weißen Opel Corsa in der Brückenstraße (Höhe Hausnummer 25) gegen ein geparktes dunkles Auto. Bei dem Zusammenstoß klappte sich ihr rechter Außenspiegel ein. Die 59-Jährige hielt an und begutachtete den Schaden. Zunächst konnte sie weder an ihrem noch an dem geparkten Fahrzeug einen Schaden feststellen. Etwa eine Stunde später überprüfte sie ihr Fahrzeug erneut und stellte einen Kratzer an der rechten Fahrzeugseite fest. Sie kehrte sofort zur Unfallörtlichkeit zurück. In der Zwischenzeit hatte sich das geparkte dunkle Auto entfernt.

Am Fahrzeug der 59-Jährigen entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.



Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem geparkten Auto geben können, werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 zu wenden.