Lechhausen - Am Dienstag (05.12.2023), gegen 10.00 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht.

Augsburg (ots) - Eine Pkw-Fahrerin befuhr die Steinerne Furt in Richtung Bürgermeister-Wegele-Straße, als ihr mittig zur Fahrbahn ein bislang unbekannter Kleintransporter entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Pkw-Fahrerin ausweichen und fuhr in einen geparkten Pkw. Der Fahrer des Kleintransporters fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Lechhausen - Zu einer weiteren Unfallflucht kam es bereits am Montag (04.12.2023).



Etwa zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Pkw einen in der Kreitmayrstraße geparkten BMW. Der unbekannte Pkw fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt nun wegen Unfallflucht und bittet in beiden Fällen um Hinweise unter 0821/323-2310.