Lechhausen - Im Zeitraum von Donnerstag (07.12.2023), 12.00 Uhr bis Montag (11.12.2023), 15.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten Golf im Kirschenweg.

Augsburg (ots) - Der bislang Unbekannte entfernte sich anschließend offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.



Hochzoll - Am vergangenen Montag (11.12.2023) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Zeit von 13.00 Uhr bis 21.00 Uhr einen geparkten Ford in der Füssener Straße. Auch hier entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.



Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.