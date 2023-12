Lechhausen - Am Mittwoch (20.12.2023), gegen 00.15 Uhr, ereignete sich in der Sterzinger Straße eine Unfallflucht.

Augsburg (ots) - Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer verursachte auf dem Parkplatz einer Spielothek einen Schaden an einem parkenden Fiat 500. Anschließend entfernte sich der unbekannte Pkw-Fahrer, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von circa 800 Euro.

Lechhausen - Zu einer weiteren Unfallflucht kam es bereits zwischen Montag (18.12.2023), 23.45 Uhr und Dienstag (19.12.2023), 09.30 Uhr, in der Königsberger Straße.

Auch hier verursachte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen Schaden an einem parkenden VW Caddy und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost ermittelt jetzt in beiden Fällen wegen Unfallflucht und bittet unter 0821/323-2310 um Hinweise.