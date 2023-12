Friedberg/ OT Bachern - Am 24.11.2023 verursachte ein bislang Unbekannter einen Verkehrsunfall und flüchtete.

Augsburg (ots) - Die Polizei hat nun das beteiligte Fahrzeug ermittelt und dabei einen kuriosen Fund gemacht.



Gegen 22.00 Uhr war ein Auto in der Georgenstraße im Friedberger Ortsteil Bachern unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug ins Schleudern und touchierte einen Gartenzaun. Dabei wurden gut zehn Zaunlatten herausgebrochen. Anschließende flüchtete der Fahrer. Der entstandene Sachschaden am Zaun wurde auf ca. 500 Euro geschätzt.



Die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei untersuchten anschließend den Fall. Anhand der Spuren am Unfallort konnten die Ermittler nun das beteiligte Fahrzeug identifizieren. Als die Beamten das Fahrzeug an der Wohnadresse des Halters überprüften, machten sie zudem einen entscheidenden Fund: Im Heckbereich des Autos steckte noch der Teil einer Zaunlatte.



Die Polizei ermittelt nun, ob der 21-jährige Halter zum Unfallzeitpunkt mit dem Fahrzeug unterwegs und für den Unfall verantwortlich war. Sollte sich dieser Verdacht bestätigten, muss der Mann mit einer Anzeige wegen Unfallflucht rechnen.