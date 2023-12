Augsburg - Aufgrund einer Versammlung am kommenden Samstag (30.12.2023) kann es im gesamten Stadtgebiet Augsburg in der Zeit von 16.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Augsburg (ots) - Die Versammlungsteilnehmer sind zu Fuß und mit Traktoren im Stadtgebiet unterwegs.



In diesem Zuge sind mehrere Verkehrssperrungen notwendig. Die Polizei betreut und begleitet die Versammlung auf den Strecken.



Folgende Bereiche können betroffen sein:



- Ab ca. 16.00 Uhr Start an der Messe über die Rumplerstraße und

die Haunstetter Straße in Richtung Schaezlerstraße.



- Ab der Schaezlerstraße über den Klinkerberg, die Volkhartstraße,

die Ludwigstraße und Karolinenstraße zum Ulrichsplatz.



- Vom Ulrichsplatz zurück zur Messe.



- Darüber hinaus ist im weiteren Innenstadtbereich und auch im

öffentlichen Personennahverkehr mit Einschränkungen zu rechnen.



Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord ist ab 16.00 Uhr telefonisch für Anfragen von Medienvertreterinnen und Medienvertretern unter der Telefonnummer 0821/323-1015 zu erreichen.