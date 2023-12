BAB 8 / AS Adelzhausen / FR München - Am Samstag (16.12.2023) ereignete sich auf der Autobahn ein Verkehrsunfall.

Augsburg (ots) - Gegen 06.30 Uhr befuhr ein 22-Jähriger die A8 auf dem mittleren Fahrstreifen in Richtung München. Vor ihm fuhr eine 37-jährige Frau auf dem gleichen Fahrstreifen. Der 22-Jährige fuhr mit seinem Fahrzeug auf das Heck der 37-Jährigen auf. Durch den Aufprall konnte die 37-Jährige ihr Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle halten. Sie schleuderte gegen das Fahrzeug eines 49-Jährigen. Dieser war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Anschließend schleuderte sie weiter in die Leitplanke. Bei dem Unfall wurden die 37-Jährige und der 22-jährige Unfallverursacher leicht verletzt.



Während der Unfallaufnahme und der Reinigung musste die Fahrbahn gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro.



Der 22-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.