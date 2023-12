Mit Pressemeldung Nr. 2768 v.

Augsburg (ots) - 28.12.2023 berichteten wir Folgendes:



Augsburg - Seit gestern Nachmittag (27.12.2023) wird der 39-Jährige [...] aus Bad Hindelang vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



[...]



Die Polizeiinspektion Augsburg Süd bittet Zeugen, welche Herrn [...] seit seinem Verschwinden gesehen haben oder die seinen aktuellen Aufenthaltsort kennen, sich an die 0821/323-2710 oder an den Notruf 110 zu wenden.



ab hier neu:



Der vermisste 39-Jährige wurde heute (28.12.2023), gegen 15.00 Uhr, wohlbehalten in Augsburg/Oberhausen aufgefunden.



Es wird darum gebeten, die personenbezogenen Daten und Lichtbilder des bisher Vermissten wieder zu löschen.



Das Polizeipräsidium Schwaben Nord dankt allen Medienschaffenden für die Unterstützung im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung.