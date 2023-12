Innenstadt - Am vergangenen Freitag (08.12.2023) in der Zeit von 06.00 Uhr bis 19.00 Uhr versuchte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Jakoberstraße zu verschaffen.

Augsburg (ots) - Dies gelang jedoch nicht. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.



Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Einbruchsdiebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110 entgegen.