Hochzoll - Am 01.12.23, zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Höfatsstraße auf Höhe der Hausnummer 46.

Augsburg (ots) - Gegen 15:30 Uhr meldete sich eine Frau bei der örtlichen Polizeidienststelle, da sie möglicherweise mit ihrem Pkw gegen ein Motorrad gefahren sei, welches auf der Straße lag.

Vor Ort konnte durch die Streife das Kraftrad, das einige Beschädigungen aufwies, festgestellt werden. Allerdings konnten am Pkw der Frau keinerlei Unfallspuren gesichtet werden. Außerdem gab sie an, keinen Zusammenstoß bemerkt zu haben, sie habe lediglich versucht einzuparken und dabei das Kraftrad bemerkt.

Da die Frau, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, als Unfallverursacherin ausscheidet, muss sich der tatsächliche Unfallverursacher nach dem Zusammenstoß entfernt haben.

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet nun um Hinweise von Zeugen, die einen Zusammenstoß bemerkt haben und Hinweise auf den Verursacher geben können unter der Tel. 0821/323-2310.