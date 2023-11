Innenstadt - Am gestrigen Mittwoch (29.11.2023) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 58-jährigen und einem 30-jährigen Autofahrer in der Amagasaki-Allee.

Augsburg (ots) - Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.



Gegen 21.00 Uhr war der 58-Jähriger in stadtauswärtige Richtung unterwegs. Hierbei kollidierte er mit einem verkehrsbedingt haltenden 30-Jährigen an einer roten Ampel. Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellte sich heraus, dass die Zulassungsstempel an den Kennzeichen des 58-Jährigen gefälscht waren.



Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Urkundenfälschung gegen den 58-Jährigen.