Am Mittwoch (20.12.2023) ist es an der sog.

Bad Segeberg (ots) - "Hoffnung-Kreuzung" in Alveslohe zu einem folgeschweren Verkehrsunfall gekommen, in dessen Folge zwei Personen lebensgefährlich, drei Personen schwer- und weitere zwei Personen leichtverletzt wurden.



Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde ein Fahrzeug um 12:30 Uhr auf der Barmstedter Straße aus Richtung Alveslohe kommend in Richtung Heede gelenkt.



Im Kreuzungsbereich der Kieler Straße kam es dann zu einem Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigen Fahrzeug, welches auf der Kieler Straße aus Richtung Lentföhrden kommend in Richtung Quickborn gelenkt wurde.



Durch den Zusammenprall beider Fahrzeuge wurde ein weiteres Fahrzeug touchiert, welches aus Fahrtrichtung Barmstedt kam.



Am Einsatzort waren 12 Rettungsfahrzeuge, die die Verletzten in unterschiedliche Krankenhäuser verbrachten.



Auf Anordnung der StA Kiel wurde ein Sachverständiger zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens entsandt.



Die Polizei bittet aktuell von Presseanfragen Abstand zu nehmen. Es wird nachberichtet.