Von Freitag (15.12.2023) auf Samstag (16.12.2023) ist es zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus in der "Fischwehrstraße" in Alveslohe gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Darüber hinaus versuchten unbekannte Täter am Freitagabend (15.12.2023) in der "Schulstraße" in Lentföhrden in ein weiteres Einfamilienhaus zu gelangen.



In einem Zeitraum von Freitag gegen 12:00 Uhr bis um 10:30 Uhr des Folgetages drangen unbekannte Täter in ein Wohnobjekt in der "Fischwehrstraße" in Alveslohe ein und durchsuchten Schränke in mehreren Räumlichkeiten.



Das geschädigte Ehepaar stellte das Fehlen von diversem Schmuck sowie diversen Sammelmünzen in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert von über 10.000 Euro fest.



Am Freitagabend gegen 19:00 Uhr versuchten ebenfalls unbekannte Täter in ein Haus in der "Schulstraße" in Lentföhrden zu gelangen. Der im Haus anwesende Geschädigte vernahm ein lautes Geräusch aus einem Zimmer und schaltete die Innenbeleuchtung ein. Vermutlich durch das eingeschaltete Licht ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung.



Im Nachgang stellte das anzeigende Ehepaar eine Beschädigung am Fenster fest. Der Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag.



In beiden Fällen liegen bisher keine Personenbeschreibungen vor.



Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den jeweiligen Tatzeiträumen werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter Tel: 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.