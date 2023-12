Am Donnerstag (28.12.2023) ist im Hasenkamp in Appen ein Wohnungseinbruchdiebstahl festgestellt worden.

Bad Segeberg (ots) - Unbekannte drangen während der Abwesenheit der Bewohner in das Objekt.

Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 27.12.2023, 19:00 Uhr und Donnerstag, 28.12.2023, 13:00 Uhr ereignet haben.

Zu möglichem Stehlgut liegen keine Informationen vor.



Am Donnerstag (28.12.2023) ist es um 17:15 Uhr in Norderstedt zu einer Alarmauslösung in einem Einfamilienhaus gekommen, nachdem zuvor Unbekannte das Haus im Glojenbarg gewaltsam betraten.

Ob die Täter das Objekt mit Stehlgut verließen, kann noch nicht abschließend gesagt werden.



Zu einer weiteren Tat ist es in Norderstedt im Frieda-Nadig-Stieg gekommen. In diesem Fall betraten die Täter das Objekt in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 18:10 Uhr. Zu dem Stehlgut liegen ebenfalls noch keine Informationen vor.



Am Donnerstag (28.12.2023) ist es in der Straße "Alte Rennbahn" zum Diebstahl von Schmuck mit noch unbekannter Schadenshöhe gekommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten Unbekannte in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 23:30 Uhr das Einfamilienhaus in Bad Bramstedt.



Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat in allen Fällen die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der jeweiligen Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.



Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202 - 0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.