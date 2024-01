Am Sonntag (31.12.2023) ist es im "Jahrenheidsweg" zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen, bei dem das Läuten der Haustürklingel die unbekannten Täter während der Tatausführung gestört haben dürfte.

Bad Segeberg (ots) - Gegen 16:30 Uhr verließ die geschädigte Bewohnerin kurzzeitig ihr Haus und stellte 20 Minuten später einen Einbruchsversuch, bei dem eine rückwärtig gelegene Tür gewaltsam angegangen worden ist, fest. In diesem Zeitraum klingelten Besucher an der Haustür, die damit vermutlich die Unbekannten in die Flucht vertrieben.



Es blieb damit bei einem niedrigen Sachschaden.



Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.