Am Sonntag (24.12.2023) hat sich auf der Bundesstraße 206 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, in dessen Folge ein Pkw-Fahrer alleinbeteiligt gegen einen Baum gefahren ist.

Bad Segeberg (ots) - Gegen 19:34 Uhr befuhr der Fahrer eines VW die B 206 aus Bad Segeberg kommend in Richtung Bad Bramstedt. Aus ungeklärter Ursache verlor der 52-jährige Fahrzeugführer aus Bad Bramstedt die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er seitlich mit einem Baum kollidierte.



Der Pkw Arteon überschlug sich und blieb schließlich auf einem Feld neben der Fahrbahn liegen.



Der Fahrzeugführer wurde mit schweren- und sein 22-jähriger Beifahrer mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert.



Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 EUR. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen.



Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde die B 206 für eine Stunde voll gesperrt.