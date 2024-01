Am Samstag (30.12.2023) wurde im "Stormarnring" ein vollendeter Einbruch in ein Einfamilienhaus festgestellt, bei dem unbekannte Täter Bargeld und Schmuck in einem vorläufig geschätzten Gesamtwert von über 20.000 Euro entwendeten.

Bad Segeberg (ots) - Die Tat geschah in einem Zeitraum von Mittwoch (27.12.2023) bis zum Feststellungstag gegen 12:50 Uhr. Hierbei drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Wohnobjekt ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten nach Stehlgut.



Eine aufmerksame Nachbarin nahm am Donnerstagabend (28.12.2023) gegen 23:30 Uhr Lichtschein aus dem Haus wahr, vermutete jedoch Berechtigte im Haus, so dass kein polizeilicher Einsatz erfolgte. Die Bewohner waren seit einigen Tagen jedoch nicht zu Hause anwesend, wie sich nachträglich herausstellte.



Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.