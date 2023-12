Am Donnerstag (07.12.2023) ist es in der "Graf-Stolberg-Straße" zu einem versuchten Einbruch gekommen, bei dem unbekannte Täter versuchten, über den rückwärtigen Balkon gewaltsam in die Erdgeschosswohnung zu gelangen.

Bad Segeberg (ots) - Die Tat geschah tagsüber in einem Zeitraum von 08:00 Uhr bis 20:20 Uhr. Nach Angaben des geschädigten Bewohners konnten die Täter nicht in die Wohnung gelangen, so dass auch kein Stehlgut entwendet wurde.



Die anschließende Fluchtrichtung ist nicht bekannt.



Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.