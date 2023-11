Am Donnerstagmorgen (30.11.2023) ist es auf der Bundesstraße 206 am östlichen Ortsausgang von Bad Segeberg zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Personenkraftwagen gekommen, im Zuge dessen sich ein Fahrzeug aufs Dach drehte und sich zwei Insassen verletzten.

Bad Segeberg (ots) - Gegen 08:30 Uhr führte nach den ersten Erkenntnissen ein fehlerhafter Fahrstreifenwechsel zum Zusammenstoß zweier Personenkraftwagen.



Ein 44-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Bundesstraße 206 in Richtung Bundesautobahn 20. Eine 86-jährige VW-Fahrerin befuhr die Straße auf dem benachbarten Fahrstreifen in der gleichen Richtung. Im weiteren Verlauf kam es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge, aufgrund dessen der VW umgestoßen wurde und auf dem Dach liegend zum Stehen kam.



Der 90-jährige Beifahrer aus dem VW klemmte im Fahrzeug fest und musste durch Rettungskräfte geborgen werden. Er verletzte sich schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr konnte bei dem aus Bayern stammenden Beifahrer jedoch ausgeschlossen werden.



Die 86-jährige Unfallfahrerin aus Trappenkamp verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus verbracht.



Die Einsatzkräfte richteten für die Bergungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme eine Vollsperrung der Bundesstraße 206 bis ungefähr 09:40 Uhr ein.



Der gesamte Sachschaden, der an beiden Fahrzeugen entstand, wird vorläufig auf knapp unter 30.000 Euro geschätzt.



Die Klärung der genauen Unfallursache ist Gegenstand der gegenwärtigen Ermittlungen, die von der Polizei in Bad Segeberg geführt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04551-884-3401 zu melden.