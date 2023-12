Am Freitag (08.12.2023) ist es zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Thüringer Straße gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Nach der Spurenlage wurde von den aufnehmenden Beamten von zwei Tätern ausgegangen, die sich gewaltsam Zutritt zum Haus verschafften und die Räumlichkeiten durchsuchten.

Entwendet wurde Schmuck. Hierzu konnten bei der Tataufnahme noch keine näheren Hinweise erlangt werden. Hierzu wird nachträglich noch eine Stehlgutliste erstellt und nachgereicht.



Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und erhofft sich Zeugenhinweise unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de .