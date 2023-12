Am Samstagabend (09.12.2023) ist es in einer Kleingartensiedlung in der Straße "Beim Reihergehölz" zu einem Brandgeschehen gekommen, im Zuge dessen eine Gartenlaube vollständig niederbrannte.

Bad Segeberg (ots) - Gegen 20:15 Uhr meldete eine Anwohnerin ein Feuer im Bereich der Kleingartensiedlung. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand eine Gartenlaube bereits im Vollbrand, wobei im weiteren Verlauf ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Parzellen verhindert werden konnte.



Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden, hingegen entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.



Die gegenwärtigen Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei in Elmshorn geführt. Zur Brandursache können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Neben einem technischen Defekt ist auch eine Brandstiftung denkbar.



Für die Ermittler sind die Fragen entscheidend, ob im Laufe des brandbetroffenen Tages bis zum Abend Personen auf dem Grundstück oder in der Parzelle gesichtet und ob verdächtige Personen im Bereich der Kleingartensiedlung wahrgenommen worden sind?



Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Elmshorn unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.