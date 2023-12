Am frühen Samstagmorgen (16.12.2023) ist es im "Krützkamp" zu einem Aufbruch eines Zigarettenautomaten gekommen, im Zuge dessen diverse Zigaretten in unbekannter Stückzahl entwendet wurden.

Bad Segeberg (ots) - Eine Anwohnerin bemerkte gegen 05:40 Uhr laute Geräusche vor ihrem Wohnhaus. Durch ihr Fenster erblickte sie eine männliche Person, die sich mit einem großen, nicht näher definierten Werkzeug an einem Zigarettenautomaten zu schaffen machte. Im Anschluss entfernte sich die Person mit einem Herrenfahrrad in Richtung Bahnhof Barmstedt.



Der fahrradfahrende Tatverdächtige wird von der Anzeigenden mit einer schlanken Statur und einer geschätzten Körpergröße von 180 bis 190 cm beschrieben. Zudem hatte er dunkle Haare bzw. eine dunkle Mütze auf dem Kopf und war mit einer schwarzen Jacke, schwarzen Hose und grauen Sportschuhen (sogenannte "Sneaker") bekleidet.



Ungefähr zehn Minuten später beobachtete die gleiche Anwohnerin eine zweite männliche Person, die sich am geöffneten Automaten an den Zigaretten bediente und anschließend fußläufig in Richtung Bahnhof Barmstedt flüchtete.



Der fußläufige Tatverdächtige wird ebenfalls mit einer schlanken Körperstatur beschrieben und war mit einer geschätzten Körpergröße von 170 bis 180 cm etwas kleiner. Zudem hatte er blonde, unfrisierte Haare und trug eine rote Jacke, eine schwarze Hose und weiße Sportschuhe (auch "Sneaker").



Der vorab erwähnte "Aufbrecher" kehrte danach auch noch mal zum Tatort zurück und steckte diverse Zigaretten in eine mitgeführte große, grüne Tasche.

Die genaue Anzahl der entwendeten Zigarettenpackungen ist bisher nicht bekannt.



Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen übernommen und bittet um weitere sachdienliche Hinweise zum Tatablauf und zur Identität der beiden genannten Männer. Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.