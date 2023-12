Am Donnerstag (21.12.2023) ist es gegen 19.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Hemdinger Straße (L195) gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Der Unfall ereignete sich im Begegnungsverkehr. Die Unfallverursacherin war stark alkoholisiert. Verletzte gibt es zum Glück nicht.



Eine 52-jährige Fahrzeugführerin aus dem Kreis Pinneberg befuhr die L 195 aus Richtung Hemdingen kommend in Richtung Bilsen. Ohne erkennbaren Grund geriet sie mit ihrem Pkw-Skoda auf den Gegenfahrstreifen.

In entgegengesetzter Richtung fuhr ein 43-jähriger Hamburger mit seinem Pkw Ford.

Dieser machte durch Lichthupe und Hupe auf sich aufmerksam und konnte einen Zusammenstoß trotzdem nicht verhindern. Es entstand ein Schaden an den beiden Fahrzeugen von mehreren Tausend Euro.



Im Anschluss an den Unfall entfernte sich die Verursacherin vom Unfallort und beschädigte hierbei noch eine Lichtzeichenanlage.



Die eingesetzten Beamten konnten die Frau an der Halteranschrift antreffen. Eine freiwillig durchgeführte Atemalkoholüberprüfung ergab zum Erstaunen der Beamten einen vorläufigen Wert von fast 3 Promille.

Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.



Weiterhin muss sich die Dame nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.



Der Unfall wird bei der Polizeistation Quickborn bearbeitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte gerne unter der Rufnummer 04106-63000.