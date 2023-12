Am Freitag (01.12.2023) ist es auf dem Markplatz eines Discounters in der Straße "Am Markt" zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand parkte eine 19-jähriger Fahrzeugführerin um 14:20 Uhr ihren Mini in der Farbe Rot auf dem Parkplatz eines Supermarktes.



Fünf Minuten später bemerkte sie frische Lackschäden am vorderen Stoßfänger.



Die Beamten der Polizeistation Bönningstedt haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen nun Zeugen, die den Unfall beobachtet oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben können.



Hinweise sind an die Polizei in Bönningstedt unter der Rufnummer 040 - 3562752 - 0 zu richten.