Am Samstagabend (16.12.2023) ist es in der "Dorfstraße" in Borstel-Hohenraden zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Der geschädigte Bewohner verließ sein Haus gegen 18:00 Uhr und stellte bei der Rückkehr gegen 23:00 Uhr die Tat fest. Die unbekannten Täter drangen in diesem Zeitraum gewaltsam in das Objekt ein und durchwühlten Schubläden sowie Schränke.



Ob die Unbekannten Gegenstände entwendeten, konnte bei der Anzeigenaufnahme noch nicht abschließend benannt werden.



Von Samstag (16.12.2023) auf Sonntag (17.12.2023) ist es in der Straße "Bilsbekbogen" in Kummerfeld zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.



In einem Zeitraum von 16:30 Uhr nachmittags bis ungefähr 13:00 Uhr mittags war das geschädigte Ehepaar nicht im Haus anwesend. Bei ihrer Rückkehr stellten sie den zuvor geschehenen Einbruch fest. Die unbekannten Täter drangen auch hier gewaltsam ins Objekt ein und durchsuchten im Erd- sowie Obergeschoss sämtliche Räumlichkeiten.



Als Stehlgut stellten die Geschädigten Kopfhörer und Bargeld in einem Gesamtwert von über 1.000 Euro fest.



Hinweise zu tatverdächtigen Personen liegen gegenwärtig nicht vor.



Mitteilungen zu Auffälligkeiten in den jeweiligen Tatzeiträumen werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.