Zu einer weiteren Kontrolle zum Thema 'Wohnungseinbruchdiebstahl' ist es am heutigen Mittwoch (20.12.2023) in Elmshorn gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Gestern berichteten wir über eine Kontrolle im Bereich des Polizeirevieres Wedel und gaben Präventionshinweise. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5676074



In Elmshorn wurden in einer fünfstündigen Streife folgendes festgestellt:



- Fenster gekippt 23 - Ungesicherte Leitern 9 - Unverschlossene

Hauseingangstüren - in Mehrfamilienhäusern 3 - Unverschlossene

Haustüren - in Einfamilienhäusern 4 - Offene Garagen 11 - Offene

Schuppen 3 - Überfüllte Briefkästen 2



In 42 Fällen konnten gleich vor Ort Gespräche mit den Bewohnern geführt werden. Bei dem Wunsch einer Beratung kann Kontakt über Einbruchschutzberatung.badsegeberg.pd@polizei.landsh.de aufgenommen werden.



Michael Bergmann