Am Montag (01.01.2024) ist eine Sachbeschädigung durch Brandlegung in einem Personenkraftwagen bekannt geworden.

Bad Segeberg (ots) - Das Fahrzeug parkte in einem Durchgang von der Straße "Am Probstenfeld" zur "Holstenstraße", wo sich ehemalig ein Möbelgeschäft befand.



Die Tat geschah in einem Zeitraum von Samstag (30.12.2023) gegen 23:00 Uhr bis Montag (01.01.2024) gegen 16:00 Uhr.



Unbekannte Täter setzten auf nicht bekannte Weise Stoffpolster im Innenraum eines grauen Opels in Brand, so dass das Feuer die Sitze und mehrere Plastikverkleidungen im Fahrzeug erheblich beschädigte.



Nach Angaben des geschädigten Halters war das Fahrzeug aus technischen Gründen unverschlossen.



Der vorläufig geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.



Es ist weder ein Feuerwehr- noch ein Polizeieinsatz zu dieser Sache bekannt.



Die Kriminalpolizei in Elmshorn hat die Ermittlungen zu diesem Brandfall übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer kann Angaben zu den Tätern machen? Wann geschah die Tat genau? Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.