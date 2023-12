Am Freitag (22.12.2023) ist es in der "Esmarchstraße" zu einem Einbruch beim dortigen Seniorenzentrum gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten zwei mutmaßliche Täter unmittelbar nach der Tatausführung vorläufig festgenommen werden.



Gegen 04:00 Uhr morgens vernahmen Angestellte der Seniorenresidenz verdächtige Geräusche aus dem Kellerbereich, die auf einen gegenwärtigen Einbruch schließen lassen konnten. Kurz zuvor hielten sich auf dem Hof des Gebäudekomplexes zwei Personen auf, die im weiteren Verlauf durch die Anzeigende bei der Polizei beschrieben werden konnten.



Die Einsatzkräfte stellten vor Ort tatsächlich einen geschehenen Einbruch fest. Die bis dahin unbekannten Täter drangen gewaltsam in einen Gebäudeteil ein und betraten den Umkleidebereich des Personals. Dort öffneten die Täter gewaltsam mehrere verschlossene Spinde und entfernten sich wieder aus dem Objekt.



Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung konnten in unmittelbarer Tatortnähe ein 21- und ein 22-Jähriger angetroffen werden, die der mitgeteilten Personenbeschreibung entsprachen. Die Polizeibeamten sprachen eine vorläufige Festnahme aus und verbrachten die beiden mutmaßlichen Täter zum Polizeirevier Elmshorn.



Bei der folgenden Personendurchsuchung konnte eine Kleinstmenge von Betäubungsmitteln aufgefunden werden.



Nach einer zweifelsfreien Personalienfeststellung konnten die beiden Elmshorner, die such nun in einem Strafverfahren zu verantworten haben, die Polizeiwache wieder verlassen.



Als Stehlgut sind bisher lediglich einige Weinflaschen bekannt. Ob weitere Gegenstände entwendet wurden, müssen die gegenwärtigen Ermittlungen durch die Kriminalpolizei in Elmshorn klären.