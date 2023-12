Am Montag (11.12.2023) ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer gekommen, im Zuge dessen eine Person schwer verletzt wurde.

Bad Segeberg (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 14:30 Uhr an der Einmündung "Rethfelder Ring/Eichenkamp". Ein 56-jähriger Elmshorner befuhr mit seinem grauen VW Touran den "Eichenkamp" in Richtung "Rethfelder Ring", während ein 54-jähriger Elmshorner mit seinem Fahrrad den "Rethfelder Ring" in westlicher Richtung entlangfuhr.



Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer.



Der 54-jährige Fahrradfahrer verletzte sich schwer und wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Eine Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden.



Die Polizei in Elmshorn führt die gegenwärtigen Ermittlungen zur Unfallursache.



Zeugenhinweise zur Aufklärung des genauen Unfallhergangs werden unter der Rufnummer 04121-803-0 entgegengenommen.