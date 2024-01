Am Neujahrstag (01.01.2024) sind in einem Bachlauf an der Straße "Am Bahndamm" diverse Kanister aufgefunden worden, die vermutlich teilweise flüssiges Methanol enthielten.

Bad Segeberg (ots) - Gegen 09:20 Uhr stellten Einsatzkräfte der Polizei vor Ort diverse 20-Liter-Kanister fest, die mit der Aufschrift "Methanol" beschriftet und teilweise vollständig mit Flüssigkeit befüllt waren. Zudem konnten mehrere Müllsäcke mit vermutlichem Koffeinpulver aufgefunden werden.



Die angeforderte Feuerwehr sowie die Gemeindewerke Halstenbek bargen die Gefahrengüter und transportierten diese sicher ab.



Eine Schädigung der Umwelt ist nach den bisherigen Erkenntnissen nicht eingetreten. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen der illegalen Müllablagerung ein und die gegenwärtigen Ermittlungen werden von der Polizei in Elmshorn geführt.



Sachdienliche Hinweise zur Herkunft der Chemikalien werden unter der Rufnummer 04121-4092-0 entgegengenommen.