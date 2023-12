Am Montagnachmittag (18.12.2023) ist es auf der BAB 23 in Richtung Heide in Höhe der Anschlussstelle "Halstenbek-Krupunder" zu einem Verkehrsunfall mit sieben beteiligten Fahrzeugen gekommen, im Zuge dessen sich sechs Personen leicht verletzten.

Bad Segeberg (ots) - Um 16:45 Uhr meldeten erste Verkehrsteilnehmer bei der Einsatzleitstelle der Polizei einen Verkehrsunfall auf der BAB 23 mit mehreren Beteiligten.



Nach den bisherigen Erkenntnissen kam es auf dem Überholfahrstreifen zu einem Auffahrunfall zwischen zwei Personenkraftwagen.



Unmittelbar hinter den beiden verunfallten Fahrzeugen folgte ein VW Passat, dessen Fahrerin eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Ein Ford Kastenwagen konnte anschließend nicht rechtzeitig bremsen und fuhr dem vorausfahrenden VW hinten auf.



In der weiteren Folge fuhren hintereinander auf dem Überholfahrstreifen ein weiterer Kastenwagen und zwei weitere Personenkraftwagen in die Unfallstelle hinein.



Insgesamt verletzten sich sechs Personen leicht, wovon vier in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.



Für die Bergungsarbeiten und die Unfallaufnahme richteten die Einsatzkräfte auf der BAB 23 in Richtung Heide für ungefähr zwei Stunden eine Vollsperrung ein.



Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier in Elmshorn übernahm die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang.