Am Donnerstag (21.12.2023) ist es auf der Landesstraße 75 zu einem Unfall im Begegnungsverkehr gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Nach aktuellem Stand der Ermittlungen befuhr ein 74-Jähriger um 12:14 Uhr mit seiner Mercedes Benz, C-Klasse, die Hoffnunger Chaussee aus Richtung Langeln kommend in Fahrtrichtung Heede.



Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor der Barmstedter die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit dem entgegenkommenden Nissan eines 60-jährigen Fahrzeugführers aus Heede.



Durch den Frontalzusammenstoß überschlug sich der Nissan und kam anschließend im Straßengraben zum Stehen.



Sowohl der 60-Jährige wie auch der Barmstedter mit seiner 74-jährigen Beifahrerin wurden durch den Unfall nur leicht verletzt.



Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme in der Zeit zwischen 12:40 Uhr bis 13:10 Uhr komplett gesperrt.



An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden.



Die Fahrzeuginsassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.



Der Verkehrsunfall wurde durch Beamte der Polizeistation Barmstedt aufgenommen.