Am Mittwoch (20.12.2023) ist es um 18.10 Uhr zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Den Tätern war hierbei aber entgangen, dass der Hausbesitzer anwesend war.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand betraten 2 Personen das Grundstück und drangen gewaltsam in das Haus ein. Das Gebäude wurde dann nach möglichem Diebesgut durchsucht und die Täter entwendeten einige Schmuckstücke.



Während der Tat befand sich der Geschädigte im Gebäude. Dieser bemerkte die Einbrecher, schlich sich unbemerkt aus dem Haus, hielt ein vorbeifahrendes Auto an und bat die Fahrerin darum umgehend die Polizei zu verständigen.



Sofort wurden durch die Einsatzleistelle der Polizei mehrere Streifenwagen zum Tatort entsendet. Als ersten traf ein Streifenwagen der Polizeistation Bad Bramstedt am Einsatzort ein. Im Zuge der ersten Aufklärung des Wohnhauses konnten die Beamten Lichtschein und Geräusche aus dem Haus wahrnehmen. Die Beamten betraten das Haus und trafen auf zwei Täter, die sofort versuchten zu fliehen. Es gelangt den Beamten aus Bad Bramstedt beide Einbrecher trotz Widerstand an der Flucht zu hindern und noch im Haus festzunehmen. Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 52-jährigen mit einem Wohnsitz in Uetersen und einen 46-jährigen, der in Deutschland keinen Wohnsitz hat. Beide Personen sind der Polizei bereits bekannt, der 52-jährige ist in der Vergangenheit bereits vielfach einschlägig in Erscheinung getreten.



Auf Antrag der sachleitenden Staatsanwaltschaft Kiel wurden beide Täter gestern am Nachmittag dem Haftrichter des Amtsgerichts Neumünster vorgeführt. In der Folge wurde gegen beide ein Untersuchungshaftbefehl erlassen und die Personen der JVA Neumünster überstellt.



Die Ermittler lobten das vorbildliche Verhalten des Geschädigten, der durch sein umsichtiges Verhalten die schnelle Festnahme der Täter ermöglicht hat, ohne sich selbst unnötig in Gefahr zu begeben.



Die Ermittlungen werden durch das auf Fälle des Wohnungseinbruchs spezialisierte Sachgebiet 4 der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Die Ermittler vermuten, dass es in diesem Fall noch einen dritten Täter gegeben haben könnte, der im Nahbereich des Tatortes mit einem Auto wartete. Zeugen, die zur Tatzeit oder kurz vorher Feststellungen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen gemacht haben, können sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de melden.