Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Bad Segeberg

Bad Segeberg (ots) - Die Staatsanwaltschaft Kiel und Kriminalpolizei in Norderstedt ermitteln nach dem Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses in der Prunstwiete in Henstedt-Ulzburg.



Bereits am Dienstag (10.10.2023) ist es um 01:15 Uhr zu einem Feuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus gekommen.



Näheres hierzu ist der Pressemitteilung der Polizeidirektion Bad Segeberg vom 10.10.2023 unter nachfolgendem Link zu entnehmen:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/5622822



Die gemeinsamen Ermittlungen der Kieler Staatsanwaltschaft und den Ermittlern der Kriminalpolizei in Norderstedt führten bislang nicht zur Aufklärung der Tat.



Die Behörden suchen nach wie vor Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Brandort beobachtet haben.



Die Versicherung lobt eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro (in Worten: zehntausend) für Hinweise aus, die zur Ergreifung und rechtskräftigen Verurteilung des Täters/ der Täterin bzw. der Täter führen. Sollten mehrere Hinweisgeber zur Aufklärung der Straftat maßgeblich beitragen können, wird der vorgenannte Betrag aufgeteilt. Die Auslobung erfolgt ohne Rechtsanspruch.



Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 040 - 52806 - 0 entgegen.



Axel Bieler/ Staatsanwaltschaft Kiel



Sandra Firsching/ Polizeidirektion Bad Segeberg