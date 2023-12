Am Donnerstag (28.12.2023) ist in der Gutenbergstraße zum Einbruch in die Büroräume eines Bowling-Centers gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Beim Verlassen des Objektes konnte der 37-jährige Beschuldigte durch die Einsatzkräfte widerstandslos vorläufig festnehmen werden.



Um 04:00 Uhr stellte ein Verantwortlicher des Bowling-Centers über eine Videoanlage eine unberechtigte Person in den Büroräumen im Industriegebiet fest und informierte die Polizei.



Beim Eintreffen der Polizeibeamten der Polizeistation Henstedt-Ulzburg stellten diese, in unmittelbarer Nähe des Tatobjektes, eine männliche Person fest, die eine Plastiktüte mit Münzgeld mitführte.



Der Täter legte sich beim Erblicken der Polizeibeamten direkt auf den Boden und ließ sich widerstandslos festnehmen.



Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 37-Jährigen ohne festen Wohnsitz, der für weitere polizeiliche Maßnahmen zunächst dem Polizeigewahrsam in Norderstedt zugeführt wurde.



Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft in Kiel wurde kein Haftbefehl erlassen und der Beschuldigte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen aus dem Polizeigewahrsam entlassen.



Der Beschuldigte wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen einem Fall des besonders schweren Diebstahls verantworten müssen.