Am Montag (18.12.2023) ist es zwischen 07.10 Uhr und 20.30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Virchowring gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Feststellungen entwendeten der oder die Täter Schmuck von noch nicht genau bezifferbarem Wert.



Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen zu diesem Fall übernommen und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die gegebenenfalls am gestrigen Montag verdächtige Bemerkungen im Virchowring (zwischen der Neuhofer Straße und dem Groß-Sabiner-Ring) gemacht haben. Derartige Feststellungen können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.