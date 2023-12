Am Mittwoch (20.12.2023) kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruch in ein Elektrogeschäft in der Hamburger Straße, bei dem Unbekannte zahlreiche Mobiltelefone erbeuteten.

Bad Segeberg (ots) - Der oder die Täter verwendeten einen Gullydeckel, um die Fensterscheibe einzuwerfen. Im Gebäude wurden dann die Scheiben von Vitrinen zerstört, um an die darin ausgestellten Mobiltelefone zu gelangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird von ca. 45 entwendeten Mobiltelefonen ausgegangen.



Der Schaden dürfte in einem mittleren fünfstelligen Bereich liegen.



Im Zusammenhang mit dieser Tat wird eine männliche Person gesucht, die unmittelbar nach der Tat vom Tatort weggelaufen war.



Diese Person wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich,

- ca. 170 cm groß,

- schlank,

- trug einen hellen Anorak und eine Mütze.



Im vorliegenden Fall werden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizei in Norderstedt geführt.

Sachdienliche Hinweise können nach dort unter der Rufnummer 040-52806-0 mitgeteilt werden.



Michael Bergmann