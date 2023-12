Am 14.12.2023 ist es zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Neuhofer Straße gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Unbekannte Täter drangen gewaltsam ins Gebäude ein. Augenscheinlich wurden alle Räumlichkeiten vom Keller bis ins Dachgeschoss durchsucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegt der Schaden bei über 20.000,- EUR.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im Tatzeitraum auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Neuhofer Straße bemerkt haben, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.