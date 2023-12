Am Sonntagnachmittag (17.12.2023) ist es in der Klaus-Groth-Straße zu einem Brandgeschehen gekommen, im Zuge dessen ein leerstehendes Einfamilienhaus im Vollbrand stand.

Bad Segeberg (ots) - Gegen 15:40 Uhr meldeten Anwohner ein Feuer in einem Einfamilienhaus, so dass Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei zum Einsatzort verlegten, die beim Eintreffen einen Gebäudebrand in voller Ausdehnung feststellten.



Im weiteren Verlauf konnte ergründet werden, dass es sich beim brandbetroffenen Objekt um ein leerstehendes Einfamilienhaus handelte. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.



Die Einsatzkräfte beschlagnahmten den Brandort für die weiteren Ermittlungen, die gegenwärtig von der Kriminalpolizei in Norderstedt geführt werden.



Der Sachschaden beläuft sich nach vorläufigen Schätzungen vermutlich auf einen sechsstelligen Eurobetrag.



Zur Brandursache können noch keinen genauen Angaben gemacht werden. Sowohl ein technischer Defekt als auch eine vorsätzliche Brandlegung könnten ursächlich gewesen sein.



Die Kriminalpolizei bittet um Mitteilung, ob sich unmittelbar vor, während oder nach dem Brandgeschehen verdächtige Personen im Bereich des Brandortes aufgehalten haben. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 040-52806-0 entgegengenommen.