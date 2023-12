Bereits vor einer Woche ist es von Sonntag (26.11.2023) bis Montag (27.11.2023) in der "Beckersbergstraße" zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, im Zuge dessen ein geparkter Wohnanhänger beschädigt wurde.

Bad Segeberg (ots) - Der geschädigte Halter stellte seinen Wohnanhänger in der genannten Straße im Bereich zwischen der "Jahnstraße" und dem "Beckersbergsee" am Fahrbahnrand ab. In einem Zeitraum von 13:00 Uhr bis 13:00 Uhr des Folgetages fuhr ein anderes Fahrzeug gegen den Anhänger, so dass dieser in seiner Parkposition verschoben wurde. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.



Der Sachschaden wird vorläufig auf einen Wert von 2.500 Euro geschätzt.



Die Polizei in Henstedt-Ulzburg leitete ein entsprechendes Strafverfahren ein und führt gegenwärtig die Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher werden unter der Rufnummer 04193-99130 entgegengenommen.