Am Montag (01.01.2024) ist es auf der Bundesautobahn 23 (BAB) auf der Richtungsfahrbahn "Nord" aus Richtung Hamburg nach Heide zu einem gefährlichen Fahrmanöver eines sogenannten "Falschfahrers" gekommen.

Bad Segeberg (ots) - In einem Zeitraum von 21:50 Uhr bis 22:10 Uhr meldeten diverse Verkehrsteilnehmer bei der Polizeileitstelle einen Personenkraftwagen, der auf der Richtungsfahrbahn "Nord" in Fahrtrichtung "Süd" unterwegs war. Mindestens ein Fahrzeug musste dem Entgegenkommenden ausweichen, um einen Unfall zu verhindern.



Nach der zusammenfassenden Erkenntnislage kann angenommen werden, dass der "Falschfahrer" im Bereich der Anschlussstelle "Itzehoe-Mitte" auf die Richtungsfahrbahn "Nord" der BAB 23 aufgefahren und anschließend an der Anschlussstelle "Itzehoe-Süd" wieder abgefahren ist.



Die bisherigen Zeugenaussagen zur Fahrzeugbeschreibung sind bisher wenig zielführend, so dass weitere Zeugen gebeten werden, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso ist es für die Ermittlungsführung wichtig zu wissen, ob es zu weiteren gefährdenden Situationen durch den "Falschfahrer" gekommen ist? Sachdienliche Hinweise werden vom Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier in Elmshorn unter der Rufnummer 04121-4092-0 entgegengenommen.