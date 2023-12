Am Montag (18.12.2023) und Dienstag (19.12.2023) führten Einsatzkräfte des Polizeireviers in Kaltenkirchen Kontrollen bei Fahrradfahrenden durch, um schwerpunktmäßig die Beleuchtung der Zweiräder zu überprüfen.

Bad Segeberg (ots) - In einem jeweiligen Zeitraum von 7:00 Uhr bis 8:00 Uhr fanden die Kontrollen im "Flottkamp" und im "Marschweg" in unmittelbarer Nähe zu den dortigen Schulen statt.



Insgesamt beanstandeten die Kontrollkräfte 54 Fahrräder, bei denen die Beleuchtung nicht ordnungsgemäß funktionierte, und untersagten die Weiterfahrt.



In 25 Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Die Instandsetzung der bemängelten Fahrräder muss nun jeweils im Rahmen eines Kontrollberichtsverfahrens durch die Betroffenen bei einer Polizeidienststelle nachgewiesen werden.



Die Polizei in Kaltenkirchen kündigt die Durchführung weiterer Kontrollen dieser Art an.