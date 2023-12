Am Dienstag (12.12.2023) ist es in Kölln-Reisiek zu gleich drei Wohnungseinbruchdiebstählen gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte in der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 20:00 Uhr gewaltsam in der Bergkoppel in die Wohnräume zweier Einfamilienhäuser ein.

Als Stehlgut wurden in beiden Fällen Bargeld und Schmuck benannt. Zu den genauen Schadenshöhen liegen gegenwärtig noch keine Informationen vor.



Zu einer weiteren Tat ist es im Erich-Schulz-Weg gekommen.

In der Zeit zwischen 17:30 Uhr und 22:30 Uhr durchsuchten Unbekannte sämtliche Wohnräume und verließen das Einfamilienhaus mit unbekanntem Stehlgut.



Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.



Die Tatorte liegen nur wenige Hundert Meter auseinander, so dass die Ermittler einen Tatzusammenhang nicht ausschließen können.



Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.