Am Dienstagnachmittag (02.01.2024) ist es in der Straße "Stabeltwiete" zu einem vollendeten Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Die unbekannten Täter drangen in einem Zeitraum von 17:30 Uhr bis 18:40 Uhr gewaltsam über den rückwärtigen Bereich in das Wohnobjekt ein und durchsuchten dort sämtliche Räumlichkeiten. Im Anschluss verließen die Unbekannten den Tatort durch eine Tür im vorderen Bereich des Hauses.



Zum Stehlgut konnte der geschädigte Bewohner bisher keine genauen Angaben tätigen.



Mitteilungen zu Auffälligkeiten im Tatzeitraum werden erbeten und von der Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.