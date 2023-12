Am heutigen Dienstag (05.12.2023) ist es erneut aufgrund schneeglatter Straßen zu vermehrten Verkehrsunfällen in den Kreisen Pinneberg und Segeberg gekommen.

Bad Segeberg (ots) - Die Einsatzleitstelle der Polizei in Elmshorn verzeichnete in einem Zeitraum von 07:00 Uhr morgens bis 14:00 Uhr mittags in den beiden Kreisen insgesamt 32 Verkehrsunfälle, die im Zusammenhang mit der witterungsbedingten Straßenglätte standen.



Davon geschahen 14 Unfälle im Kreis Pinneberg, wobei Im Rahmen eines Unfalls eine Person leicht verletzt wurde.



Dagegen mussten die Einsatzkräfte im Kreis Segeberg 18-mal zu Glätteunfällen ausrücken. Neben Sachschäden verletzten sich bei zwei Unfällen Personen leicht.



In den meisten Fällen rutschten Fahrzeuge glättebedingt von der Fahrbahn oder es kam zu Auffahrunfällen.



Bitte fahren Sie weiterhin vorsichtig!