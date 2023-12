Am späten Donnerstagabend (08.12.2023) ist es in der "Prisdorfer Straße" bei der dortigen Grundschule zu einem Brandgeschehen gekommen, bei dem das Gebäude der Schule beschädigt wurde und ein vorläufig geschätzter Sachschaden in einem niedrigen fünfstelligen Bereich entstand.

Bad Segeberg (ots) - Zum näheren Einsatzverlauf siehe auch die Pressemitteilung vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg vom 08.12.2023 unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/5667381.



Ein Zeuge meldete das Feuer gegen 22:25 Uhr bei der Einsatzleitstelle der Polizei.



Im Weiteren brannte die hölzerne Außenfassade des Treppenhauses an der Grundschule und wurde dabei vollständig zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf das gesamte Gebäude konnte durch die Einsatzkräfte verhindert werden.



Personen kamen bei diesem Brand nicht zu Schaden.



Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach den ersten Erkenntnissen wird eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausgeschlossen.



Zeugenhinweise zu möglichen verdächtigen Personen am Brandort oder in der unmittelbaren Umgebung werden unter der Rufnummer 04101-202-0 entgegengenommen.