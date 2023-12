Am Mittwochnachmittag (06.12.2023) ist es in Leezen in der Straße "Budörp" zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Bad Segeberg (ots) - In der Zeit zwischen 15:20 Uhr und 16:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen eines Einfamilienhauses.



Die Täter entwendeten u. a. Bargeld im vierstelligen Bereich sowie eine Spielekonsole.



Durch eine Zeugin konnten in unmittelbarer Nähe zum Tatort drei männliche und eine weibliche Person festgestellt werden, die vermutlich mit einem weißen Pkw mit ausländischem Kennzeichen unterwegs waren.



Es ist nicht auszuschließen, dass diese Personengruppe mit der Tat in Verbindung zu bringen ist.



Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatortes diese Personengruppe beobachtet oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können.



Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 04101 - 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.