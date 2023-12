Am Montag (04.12.2023) ist es auf der "Bramstedter Landstraße" bei Lutzhorn zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen gekommen, im Zuge dessen sich vier Insassen leicht verletzten.

Bad Segeberg (ots) - Gegen 10:50 Uhr befuhr eine 23-jährige Elmshornerin mit einem Ford Kastenwagen die "Bramstedter Landstraße" in Richtung Süden. Kurz nach der Einmündung zur Straße "Stahfast" geriet der Ford auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden VW Passat, der durch einen 56-Jährigen aus dem Kreis Steinburg geführt wurde.



Der Ford und der VW waren jeweils mit zwei Personen besetzt, die sich allesamt leicht verletzten und in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden.



Ein drittes Fahrzeug konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und verunfallte ebenfalls. Der Fahrzeugführer blieb jedoch unverletzt.



Nach den bisherigen Erkenntnissen dürfte eine nicht angepasste Geschwindigkeit bei winterglatter, schneebedeckter Fahrbahn die Unfallursache gewesen sein. Die gegenwärtigen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen



Der Ford und der VW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.



Aufgrund der gegenwärtigen Witterungslage appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, ihre jeweiligen Fahrgeschwindigkeiten an die Straßenverhältnisse anzupassen. Fahren Sie rechtzeitig los, halten Sie stets den nötigen Sicherheitsabstand ein und rechnen Sie jeder Zeit mit plötzlich auftretender Straßenglätte.



Fahren Sie vorsichtig!